AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 233,77 USD.
Um 20:07 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 233,77 USD. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 235,20 USD. Bei 233,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 288.914 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 4,72 Prozent zulegen. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 29,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,51 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|23.10.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|17.04.2015
|AbbVie Outperform
|BMO Capital Markets
|06.01.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|15.03.2016
|AbbVie Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.2015
|AbbVie Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
