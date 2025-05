adidas Aktie News: adidas am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 204,20 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 204,20 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 205,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 203,80 EUR. Bisher wurden heute 35.928 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 22,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,15 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,05 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 257,58 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

