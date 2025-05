adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 208,00 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 208,00 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 209,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 208,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.548 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 21,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 15,72 Prozent sinken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

