adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün

Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 192,50 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 192,50 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 193,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 192,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.974 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 16,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 247,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

