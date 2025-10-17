adidas Aktie News: adidas gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 190,35 EUR abwärts.
Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 190,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 190,10 EUR. Bei 190,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.774 adidas-Aktien.
Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 38,59 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,55 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 247,55 EUR für die adidas-Aktie aus.
Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
