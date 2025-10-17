adidas Aktie News: adidas büßt am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 191,35 EUR abwärts.
Die adidas-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 191,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 188,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 190,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223.679 adidas-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 37,86 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Mit Abgaben von 15,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 247,55 EUR.
Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
