DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.532 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,11 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street grün -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: RBC senkt Kursziel Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: RBC senkt Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas büßt am Freitagnachmittag ein

17.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 191,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
190,80 EUR -0,30 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 191,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 188,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 190,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223.679 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 37,86 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Mit Abgaben von 15,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 247,55 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren

Erste Schätzungen: adidas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen