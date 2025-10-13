adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 189,30 EUR.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 189,30 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 190,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.543 adidas-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gewinne von 39,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 247,55 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 EUR je adidas-Aktie belaufen.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
