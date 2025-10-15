DAX24.219 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
Aktienkurs aktuell

adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochnachmittag an

15.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 189,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
189,15 EUR 0,15 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 189,80 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 191,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.717 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 247,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

