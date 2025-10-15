adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 189,80 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 189,80 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 191,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.717 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 247,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



