adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 189,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 189,80 EUR zu. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 191,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.717 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 247,55 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
Erste Schätzungen: adidas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen