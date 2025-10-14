adidas Aktie News: adidas am Vormittag billiger

adidas im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 187,85 EUR ab.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 187,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 187,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.713 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 28,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 14,43 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 247,55 EUR.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,52 EUR je adidas-Aktie.

