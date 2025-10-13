DAX24.379 +0,6%Est505.574 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.076 +1,4%
Blick auf adidas-Kurs

adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag nordwärts

13.10.25 09:23 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 189,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
188,50 EUR 1,20 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 189,00 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,75 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.165 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 28,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 14,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 247,55 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
01.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
