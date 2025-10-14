adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 186,95 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 186,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 185,90 EUR. Mit einem Wert von 187,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.510 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 14,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 247,55 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

