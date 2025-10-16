DAX24.226 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,23 +0,1%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher
So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

16.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 190,85 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 190,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 191,35 EUR. Mit einem Wert von 190,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.343 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 18,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 247,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

