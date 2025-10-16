adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

So entwickelt sich adidas

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 190,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 190,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 190,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.092 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,84 Prozent. Bei 160,75 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,39 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 247,55 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,52 EUR im Jahr 2025 aus.

