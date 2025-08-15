adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der adidas

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 168,75 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 168,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 170,40 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 167,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 168.670 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 250,25 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,95 Mrd. EUR – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

