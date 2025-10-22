DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.786 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,73 +1,7%Gold4.039 -2,1%
adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag tiefer

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 190,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
190,00 EUR -9,50 EUR -4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 190,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 185,80 EUR. Bei 188,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556.658 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 15,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 242,25 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10:21adidas BuyDeutsche Bank AG
08:31adidas OutperformBernstein Research
08:16adidas BuyUBS AG
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:21adidas BuyDeutsche Bank AG
08:31adidas OutperformBernstein Research
08:16adidas BuyUBS AG
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
