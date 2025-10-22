adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag tiefer

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 190,85 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 190,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 185,80 EUR. Bei 188,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556.658 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 15,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 242,25 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

