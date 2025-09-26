DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.341 -0,1%Top 10 Crypto 15,57 -0,3%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 96.546 +1,6%Euro 1,1605 -0,4%Öl 61,43 +0,8%Gold 4.112 -5,6%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die mit Spannung erwartete Anhebung des Ergebnisziels (Ebit) für 2025 sei deutlicher als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Besonders erfreulich sei das erhöhte Umsatzwachstumsziel, was auf eine beeindruckende anhaltende Preisdisziplin hindeute./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
195,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
196,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

21:06 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20:51 adidas Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
08.10.25 adidas Buy UBS AG
07.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

dpa-afx Optimismus adidas-Aktie gesucht: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben adidas-Aktie gesucht: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben
dpa-afx Adidas hebt Gewinnprognose an - Aktienkurs legt zu
Dow Jones Adidas erhöht Gewinnausblick 2025 nach "starkem" dritten Quartal
EQS Group EQS-Adhoc: adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
dpa-afx adidas-Aktie: Gewerkschaft will Konzern in Tarifvertrag zwingen
finanzen.net adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagnachmittag nach
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
