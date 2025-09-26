adidas Aktie
Marktkap. 34,8 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die mit Spannung erwartete Anhebung des Ergebnisziels (Ebit) für 2025 sei deutlicher als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Besonders erfreulich sei das erhöhte Umsatzwachstumsziel, was auf eine beeindruckende anhaltende Preisdisziplin hindeute./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
195,20 €
|Abst. Kursziel*:
12,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
196,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|21:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.