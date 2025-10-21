adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 194,15 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 194,15 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 192,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.435 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 17,20 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,94 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 247,55 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je adidas-Aktie belaufen.

