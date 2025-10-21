DAX24.296 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.959 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagnachmittag nach

21.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 194,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
194,30 EUR -0,35 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 194,15 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 192,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.435 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 17,20 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,94 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 247,55 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren

Erste Schätzungen: adidas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025adidas OutperformBernstein Research
08.10.2025adidas BuyUBS AG
07.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen