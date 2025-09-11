DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.115 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,60 +2,0%Gold3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Adobe im Blick

Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe büßt am Nachmittag ein

12.09.25 16:10 Uhr
Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Adobe. Die Adobe-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 346,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
299,40 EUR 0,85 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Adobe-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 346,31 USD. Bei 341,68 USD markierte die Adobe-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 362,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.289.549 Adobe-Aktien.

Bei 587,56 USD erreichte der Titel am 13.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Adobe-Aktie damit 41,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Adobe-Aktie.

Für Adobe-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Adobe-Aktie bei 560,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Adobe am 12.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adobe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,87 Mrd. USD im Vergleich zu 5,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Adobe einen Gewinn von 20,61 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Adobe-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Adobe Inc.

DatumRatingAnalyst
11:51Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:51Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
16.09.2020Adobe OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.02.2019Adobe Market PerformCowen and Company, LLC
14.12.2018Adobe HoldPivotal Research Group
19.10.2018Adobe NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
14.09.2018Adobe HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
12.06.2017Adobe SellPivotal Research Group
12.12.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
10.11.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
21.09.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
13.09.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adobe Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen