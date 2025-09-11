Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Adobe. Die Adobe-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 346,31 USD.
Der Adobe-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 346,31 USD. Bei 341,68 USD markierte die Adobe-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 362,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.289.549 Adobe-Aktien.
Bei 587,56 USD erreichte der Titel am 13.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Adobe-Aktie damit 41,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Adobe-Aktie.
Für Adobe-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Adobe-Aktie bei 560,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Adobe am 12.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adobe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,87 Mrd. USD im Vergleich zu 5,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Adobe einen Gewinn von 20,61 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Adobe Inc.
Analysen zu Adobe Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.2020
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.2019
|Adobe Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.12.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|19.10.2018
|Adobe Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.09.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|12.06.2017
|Adobe Sell
|Pivotal Research Group
|12.12.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|21.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|13.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
