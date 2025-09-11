DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.923 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,87 +0,8%Gold3.649 +0,4%
Aktie im Fokus

Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe am Freitagabend mit Abschlägen

12.09.25 20:24 Uhr
Adobe Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Adobe am Freitagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Adobe gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Adobe-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 348,04 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
297,90 EUR -0,65 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Adobe-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 348,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Adobe-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 341,68 USD aus. Bei 362,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.854.567 Adobe-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 587,56 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Adobe-Aktie 68,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (330,14 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Adobe seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 560,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Adobe am 12.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adobe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,87 Mrd. USD im Vergleich zu 5,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Adobe-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Adobe-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

