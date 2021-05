AUDI testet eigenes Schnellladekonzept im Alltagsbetrieb

Dazu wurde ein entsprechender Hub mit sechs Schnellladepunkten mit jeweils bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung entwickelt, der ab dem Spätsommer zunächst in einem Pilotprojekt getestet werden soll, wie die VW -Tochter jetzt mitteilte. Nach einem Standort werde derzeit gesucht.

Technisch wird der Hub mit einem Pufferspeicher ausgestattet, so dass er keine besonderen Anforderungen an das lokale Stromnetz stelle, erklärte AUDI. Fahrer von E-AUDIs sollen sich einen Ladeplatz reservieren und in einem Obergeschoss mit einem Kaffee die Zeit überbrücken können, bis das Fahrzeug wieder aufgeladen ist. Ob und wie das Konzept ausgebaut wird, will AUDI nach der Pilotphase entscheiden.

