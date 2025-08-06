AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit Abschlägen

DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
07.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 0,104 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 0,104 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,102 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR. Zuletzt wurden via BMN 5 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 106,731 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,060 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,308 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

