AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag im Aufwind

13.08.25 09:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,103 EUR nach oben.

Um 09:15 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,103 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Bei 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,212 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 106,140 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 37,914 Prozent Luft nach unten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

