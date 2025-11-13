AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,106 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,106 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,108 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,101 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 10.600 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,214 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Bei einem Wert von 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 43,289 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

