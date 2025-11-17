AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteuert sich am Montagmittag kräftig

AFC Energy im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 6,8 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 0,110 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,110 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,101 EUR. Bisher wurden heute 28 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Gewinne von 95,455 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,060 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,455 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

