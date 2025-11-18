AFC Energy Aktie News: AFC Energy mit herben Abschlägen am Nachmittag

Blick auf AFC Energy-Kurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 0,102 EUR.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 6,3 Prozent auf 0,102 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,102 EUR. Bei 0,105 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.572 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,784 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,060 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,176 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie