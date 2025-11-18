AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Dienstagmittag herbe Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 6,3 Prozent auf 0,102 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 6,3 Prozent auf 0,102 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,102 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,105 EUR. Zuletzt wechselten 2.572 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 110,784 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 41,176 Prozent Luft nach unten.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

