AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:13 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 0,110 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,110 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Zuletzt wechselten 1.072 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. 95,455 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,455 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

