Aktienkurs im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Plus

17.11.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 4,6 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 16:01 Uhr 4,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die AFC Energy-Aktie sogar auf 0,110 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,101 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239.879 AFC Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 94,900 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,536 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

