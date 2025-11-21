AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich AFC Energy

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:56 Uhr 2,9 Prozent auf 0,101 EUR. Bei 0,101 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,102 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.670 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,214 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 112,724 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,463 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

