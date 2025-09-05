DAX23.719 -0,4%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.594 +0,2%Nas21.783 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1722 -0,3%Öl67,26 +1,5%Gold3.640 +0,1%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb büßt am Dienstagnachmittag ein

09.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 124,29 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 124,29 USD abwärts. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,99 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,12 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.764 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Mit einem Zuwachs von 31,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 24,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

