Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 124,01 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 124,01 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,42 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 123,81 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 138.766 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 32,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 19,45 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie
Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbnb
Analysen zu Airbnb
Keine Analysen gefunden.