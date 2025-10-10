Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 120,17 USD.

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 120,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 120,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 119,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 88.245 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Abschläge von 16,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 29.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

