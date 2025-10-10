Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 117,39 USD nach.
Die Airbnb-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 117,39 USD abwärts. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 116,32 USD. Mit einem Wert von 120,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 689.520 Airbnb-Aktien umgesetzt.
Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 28,39 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 14,91 Prozent sinken.
Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,23 USD je Airbnb-Aktie.
