Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 127,22 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 127,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 126,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.080 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit Abgaben von 21,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2026 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

