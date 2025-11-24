Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 114,02 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 114,02 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 113,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 114,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 159.210 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Mit einem Zuwachs von 43,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.11.2025. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 4,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,13 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

