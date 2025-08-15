Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb büßt am Abend ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 128,72 USD ab.

Die Airbnb-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 128,72 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 128,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 364.177 Stück.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,40 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

