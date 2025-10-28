DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.081 -0,9%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Blick auf Aktienkurs

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend mit Abschlägen

28.10.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 128,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
110,62 EUR 0,32 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 128,47 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 128,15 USD. Mit einem Wert von 129,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 709.104 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 27,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit Abgaben von 22,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

