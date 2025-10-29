DAX24.127 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickelt sich Airbnb

29.10.25 16:08 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 127,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
109,32 EUR -1,30 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 127,77 USD. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 126,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.535 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,82 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

