DAX24.121 ±-0,0%Est505.693 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.677 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,95 +0,1%Gold4.007 +1,6%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Nachmittag vor

30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,78 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
109,04 EUR -0,28 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 126,78 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 127,00 USD. Bei 125,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 165.392 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

