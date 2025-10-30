Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Donnerstagabend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 127,44 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 127,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 128,26 USD. Bei 125,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 510.824 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,61 Prozent.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Airbnb die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

