Kursverlauf

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

31.10.25 16:08 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 126,83 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 126,83 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 126,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 187.120 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

