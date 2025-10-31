Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagabend im Plus

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 126,59 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,59 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 126,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 456.186 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,49 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

