DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.858 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Airbnb im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagabend im Plus

31.10.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagabend im Plus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 126,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
109,34 EUR -0,74 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,59 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 126,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 456.186 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,49 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung