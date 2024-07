Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 131,78 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 131,78 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,22 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.482 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,20 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,81 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

