Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 155,88 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 155,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 157,72 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,88 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.795 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Abschläge von 22,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 180,56 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,55 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

