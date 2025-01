Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 158,78 EUR.

Mit einem Wert von 158,78 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,88 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,88 EUR. Bisher wurden heute 32.939 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,44 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

