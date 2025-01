Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 155,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 155,60 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 156,62 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 155,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.228 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 9,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 19,83 Prozent sinken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,14 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,33 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Am 12.02.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

