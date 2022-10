Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 99,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,00 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 85.761 Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 12,96 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,82 EUR an.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Erste Schätzungen: Airbus SE (ex EADS) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Airbus SE-Aktie: Experten empfehlen Airbus SE (ex EADS) im September mehrheitlich zum Kauf

Airbus-Aktie mit Gewinnen: Airbus steigerte im September die Anzahl an ausgelieferten Flugzeugen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus