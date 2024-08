Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 136,50 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 136,50 EUR. Bei 136,52 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 132.593 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 11,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

