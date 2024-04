Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 157,72 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 157,72 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 157,30 EUR. Bei 158,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.072 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem Umsatz von 14.897,00 EUR, gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,84 Prozent präsentiert.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

