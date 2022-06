Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 96,43 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 96,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.675 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 20,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,32 EUR am 07.03.2022. Mit Abgaben von 6,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,08 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vorlegen. Am 27.07.2023 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,98 EUR je Aktie belaufen.

